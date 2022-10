Ecco le parole del giornalista Paolo Condò, che discute dell’Inter nel suo podcast a Sky Sport, ecco le parole sui nerazzurri.

Sono queste le parole di Paolo Condò nel suo podcast a Sky Sport che parla dell’Inter dopo la vittoria contro il Barcellona: “L’impresa di San Siro ha spalancato un mondo ai nerazzurri, che a Barcellona avranno due risultati due su tre e, in caso di sconfitta, potranno comunque sperare di fare un risultato migliore dei rivali contro il Bayern per passare il turno. Ora l’Inter ha saputo puntare i piedi per darsi la spinta per risalire dopo i recenti disastri in campionato. Certe notti sono svolte perché quando ti riesce un compito difficile, poi il facile ti appare nella sua semplicità e non lo sbagli più. Ormai entrato nella zona rossa che contemplava anche l’esonero, ormai Inzaghi ha centrato una strategia di gara perfetta, come il trapezista senza rete sotto.“

Sede Inter

Conclude così il giornalista: “E’ l’adrenalina a guidarlo, la certezza di non potersi permettere neanche un errore. Inzaghi ha aspettato il palleggio del Barça piazzando Calhanoglu davanti alla difesa e ne ha ottenuto una regia attenta e tempista. Nel primo tempo, l’Inter ha reagito all’assalto fino a trovare il gol del vantaggio, nella ripresa ha arretrato il proprio baricentro e in pochi minuti quella catalana è diventata un’invasione. A parte l’episodio di Dumfries, la produzione del Barcellona non ha rispecchiato la quantità di tocchi nella metà campo avversario.”

