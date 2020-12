Paolo Rossi è morto: addio a Pablito, eroe del Mondiale 1982

All’1 di questa notte il vice direttore di RaiSport Enrico Varriale ha scritto su Twitter che Paolo Rossi, indimenticabile campione del Mondo del 1982, è morto all’età di 64 anni compiuti a settembre.

Ex attaccante di Perugia, Juventus, Milan e Verona, Paolo Rossi era soprannominato “Pablito” ed era uno degli eroi della nazionale di Enzo Bearzot che conquistarono la coppa più ambita in Spagna 38 anni fa. Di quella nazionale Rossi era il goleador: fu infatti il miglior marcatore con sei reti e il miglior giocatore in assoluto. Alla fine di quell’anno vinse anche il Pallone d’Oro, terzo italiano in assoluto a riuscire in questa impresa.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - JUNE 18: The Italian national soccer team poses before its World Cup second round match against Austria 18 June 1978 in Buenos Aires. (Standing, from L : Romeo Benetti, Paolo Rossi, Mauro Bellugi, Roberto Bettega, Dino Zoff, Claudio Gentile; front row, from L : Franco Causio, Antonio Cabrini, Gaetano Scirea, Renato Zacarelli, Marco Tardelli) (Photo credit should read STAFF/AFP via Getty Images) CANADA - CIRCA 1900: Paolo Rossi (Photo by Michael Stuparyk/Toronto Star via Getty Images) CANADA - AUGUST 08: Paolo Rossi (Photo by Frank Lennon/Toronto Star via Getty Images) Italy 0 v West Germany 0. Italy's Paolo Rossi gets away from Berti Vogts. 14th June 1978. (Photo by Syndication/Mirrorpix/Mirrorpix via Getty Images) Addio a Paolo Rossi, morto a dicembre 2020 Guarda le altre 7 fotografie →

La causa del decesso di Paolo Rossi è una grave malattia con cui purtroppo aveva avuto a che fare. È l’ennesima terribile perdita di questo 2020 che solo da pochi giorni ci aveva tolto anche Diego Armando Maradona, altra stella degli anni ’80.