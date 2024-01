Continua a far discutere non poco l’arbitraggio di Napoli-Inter, l’ex arbitro Gianluca Paparesta però indica che non è Rapuano il principale responsabile.

Radio Marte ha intervistato Gianluca Paparesta per focalizzarsi sulla direzione arbitrale della SuperCoppa italiana. “Un arbitro con appena trenta gare in Serie A non dovrebbe davvero dirigere una partita del genere? Rapuano è stato una scelta sconsiderata Sicuramente Rapuano è stato una sorpresa incomprensibile: Rocchi, forse, voleva dimostrare d’avere una classe arbitrale nuova e pronta a dirigere partite di cartello…. Rischiare un arbitro simile adesso, però, è stato un rischio: Rapuano si è dimostrato inadeguato perché ha usato metri di giudizio diversi durante la partita”.

Gianluca Rocchi

Scelte sbagliate

“All’inizio faceva giocare, poi è tornato indietro e si è mostrato intollerante: per questo ci sono state lamentele e il Napoli ha attuato il silenzio stampa. Obiettivamente il secondo giallo su Simeone c’era tutto, ma avrei evitato la prima ammonizione o dato altri gialli a Calhanoglu”.

Il principale responsabile

“Non è demerito di Rapuano, ma del designatore Rocchi: l’errore più grosso è il suo. Ha toppato. Rapuano va fermato o ha qualità importanti per il futuro? Dico una cosa: non è il migliore e non puoi mandare lui in un contesto simile in mondovisione. La Supercoppa è la competizione tra le squadre migliori della Serie A, quindi non puoi fare esperimenti. E’ stato un peccato di eccessiva sicurezza da parte di Rocchi, in un momento nel quale mi giunge voce di tensioni enormi all’interno del mondo arbitrale”.

