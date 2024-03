L’ex calciatore del Bologna, Michele Paramatti, si è espresso così sulla squadra di Thiago Motta in vista del match contro l’Inter

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Michele Paramatti si è espresso così sul Bologna in vista del prossimo match in campionato contro l’Inter.

BOLOGNA – «E’ un gruppo fantastico, dove tutti i protagonisti a turno fanno la loro parte, anche stando in panchina. E’ un segnale importante vedere una squadra che si difende in 10 e attacca in 8. E’ un piacere vedere questa squadra. Ci sono tanti buoni giocatori, gestiti da un ottimo allenatore. Non c’è un giocatore che ti risolve le partite ma 20 giocatori che danno un contributo importante, i risultati dicono questo».

L'articolo Paramatti elogia il Bologna: «Gruppo fantastico, si vede un segnale importante dalla squadra» proviene da Inter News 24.

