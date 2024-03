Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, parla degli obiettivi futuri e lancia la sfida all’Inter ed a tutte le altre rivali in Italia

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Fikayo Tomori si è soffermato sui propri obiettivi. Il difensore del Milan lancia un messaggio di sfida alle rivali come l’Inter.

LA STAGIONE DELLO SCUDETTO – «Quell’anno eravamo veramente forti. Per una squadra come la nostra aver concesso meno di un gol ogni 90 minuti è stato fondamentale. Avevamo tanti giocatori offensivi. Questa solidità difensiva ci ha dato grande sicurezza, eravamo difficili da battere».

I MIEI OBIETTIVI FUTURI – «Voglio vincere trofei giocando per il Milan. Conosciamo la storia del club ed abbiamo scritto una prima pagina con lo Scudetto ed ora abbiamo una squadra capace di vincere ancora. Devo migliorare, non solo per me stesso ma anche per la squadra».

L’INTERVISTA INTEGRALE A TOMORI.

