Paratici al Milan “firma” già il primo colpaccio da sogno: con il DS in rossonero l’arrivo del top player diventa realtà

La stagione del Milan volge al termine, ma gli obiettivi in campionato e in Coppa Italia sono ancora molto vivi. Furlani, però, ha già lo sguardo rivolto al prossimo anno, con scelte cruciali da fare che potrebbero far perdere il sonno. Su tutte spicca il possibile “scambio” con Theo Hernandez per un giocatore che, anche nelle ultime ore, ha incantato l’Europa con gol e prestazioni da sogno. Ma non solo: il prossimo mercato estivo promette altre sorprese, con il Milan pronto a rinnovare la propria rosa per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi.

La nomina del nuovo DS e le voci di mercato che dividono

Il Milan è in attesa di nominare il proprio nuovo direttore sportivo, un ruolo vitale per le future ambizioni del club. Il mercato però già incombe, soprattutto valutando la voce che vedrebbe il Milan tentato dal sostituire Leao con tre talenti top. Tornando alla nomina del nuovo DS, la decisione sembra pendere verso Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus, che potrebbe portare con sé un bagaglio di esperienza e una rete di contatti invidiabile. Giorgio Furlani, amministratore delegato dei rossoneri, svolge un ruolo cruciale in questo processo, non solo per la nomina del direttore ma anche per le implicazioni che tale scelta avrà sulla guida tecnica e le future strategie di mercato del club.

Paratici al Milan “firma” già il primo colpaccio da sogno

Paratici, se confermato, potrebbe lasciare il segno già da subito – scrive Calciomercato.com – mirando a un target di alto profilo come Dejan Kulusevski, attualmente agli Spurs, ma con un passato brillante alla Juventus. Kulusevski rappresenterebbe un innesto di qualità per i rossoneri, che hanno già mostrato interesse per lo svedese in passato. Tuttavia, il Tottenham aveva fissato un prezzo considerevole di 50 milioni nella scorsa sessione di mercato, un ostacolo ancora da valutare in vista dell’estate. La possibile movimentazione di Kulusevski al Milan non sarebbe solo una questione di cifre. Daniel Levy, numero uno degli Spurs, potrebbe mostrarsi aperto alla cessione del giocatore solo davanti a una richiesta esplicita di quest’ultimo o a offerte particolarmente allettanti. In questo scenario, ogni movimento di Kulusevski sul mercato potrebbe rappresentare una risorsa importante per le strategie finanziarie del club londinese, soprattutto senza la qualificazione alla Champions League.

