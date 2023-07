Pierluigi Pardo, noto giornalista, ha commentato il fenomeno del grande impatto dell’Arabia Saudita sul mercato

Alla Gazzetta dello Sport, Pierluigi Pardo ha parlato così del fenomeno arabo:

La novità dell’estate è poderosa: l’Arabia Saudita non cerca più solo figurine da collezione, ma calciatori funzionali, il meglio del calcio europeo: Brozovic e Milinkovic, Koulibaly e Kanté, Ruben Neves e Firmino. Non vogliono più solo Cristiano Ronaldo , ma cercano pure, con tutto il rispetto, Cordaz, perché serve un secondo che potrà diventare un bravo preparatore dei portieri”. Un’idea poi su come opporsi allo strapotere economico arabo: “Per farlo servono operazioni mirate e qualche colpo di genio. Kvara che arriva e fa il fenomeno, Acerbi a zero che si rivela un affare. In questo scenario anche i dolori che sembrano tremendi possono diventare occasioni. La plusvalenza che regala Onana, gli ottanta milioni per Tonali, Kim che va via ma al prezzo stabilito. Partenze che fanno male al cuore, certamente, ma scaldano il conto corrente in attesa di tempi migliori. Perché per rimanere competitivi – conclude Pardo – l’unica possibilità al momento è vendere bene e trovare alternative all’altezza. Il resto lo fanno idee e coraggio

