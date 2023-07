Pierluigi Pardo è intervenuto a Tutti Convocati, dove si è espresso sul possibile addio di Lautaro Martinez all’Inter in direzione Arabia

Pardo si è espresso così sul possibile addio di Lautaro Martinez all’Inter:

«Meglio non credere ai più di 60 milioni all’anno di Lautaro Martinez dall’Arabia per 4 anni perché veramente ci manca solo questo. C’è anche un tema di competitività del nostro calcio. Noi siamo bravi a costruire con le idee in mancanza di denaro, ma bisogna comunque mettere una riga».

