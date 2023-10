Il giornalista Pierluigi Pardo si è espresso sul caso scommesse scoppiato in Serie A e sulla scudetto tra Inter e Milan

Presente al Festival dello Sport di Trento, Pierluigi Pardo dice la sua sul caso scommesse scoppiato in Serie A e si esprime sulla lotta scudetto che coinvolge Inter e Milan.

SUL CASO SCOMMESSE – «È triste, inquietante, c’è la presunzione di innocenza e ci mancherebbe. Non sappiamo cosa succederà, ma faccio fatica a immaginare i nostri calciatori come dei malavitosi. Posso pensare che qualcuno abbia commesso delle leggerezze, ma, ripeto, c’è la presunzione di innocenza. Rimane l’amarezza, il danno di immagine e la domanda su dei ragazzi che visti da fuori teoricamente hanno tutto: futuro, talento e ricchezza… Il sentimento è triste, inutile girarsi intorno. Le macchine della polizia che entrano a Coverciano non ci rendono felici e complicano il cammino della Nazionale».

SULLA LOTTA SCUDETTO – «Il campionato è equilibrato, contendibile. Il Milan è in testa, l’Inter sembrava la più forte, il Napoli anno scorso ha vinto con 20 punti di vantaggio e la Juventus non sta brillando. Tutto è molto affascinante, a me entusiasma il nostro calcio. Siamo più indietro economicamente rispetto ad altri paesi, ma c’è competitività e le coppe lo dimostrano. Non vedo squadre così nettamente superiori, le nostre squadre possono inserirsi».

L’articolo Pardo: «Il caso scommesse è triste, tra Inter e Milan per lo scudetto…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG