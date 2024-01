Pierluigi Pardo ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Juventus, facendo un paragone con la sfida in Premier League

Pierluigi Pardo ha parlato del duello scudetto tra Inter e Juventus. Ecco le sue parole a Tutti Convocati, su Radio24:

«Questo duello Inter-Juventus mi ricorda quello tra Manchester City e Arsenal dello scorso anno in Premier League. Il City, che poi vinse, era più forte ma ad un certo punto l’Arsenal aveva un calendario favorevole. L’Inter è favorita perché per me è la più forte, ma occhio alla Juventus»

