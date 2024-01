Il telecronista Pierluigi Pardo si è proiettato già al big match di inizio febbraio anticipando quanto potrà accadere fino ad allora.

Pierluigi Pardo sulla Gazzetta dello Sport ha parlato della lotta Scudetto. “Il premio della critica delle prime 18 giornate va senza dubbio alla squadra di Inzaghi che ha dominato molte partite, segnato più di tutti, 42 gol, almeno dieci in più di tutte le rivali, subito meno di tutti, 8 reti, ottenuto 12 clean sheets su 18. In rosa c’è Lautaro, capocannoniere e giocatore più decisivo del campionato. In Premier League e in Arabia saranno pure pieni di soldi, ma lui fa capire ogni giorno che sta benissimo qui”.

Inter Juventus

Vera lotta

“Buon per Inzaghi che ha numeri simili a quelli del Napoli di dodici mesi fa. Rispetto al campionato scorso c’è però una grande differenza: la presenza di una interlocutrice vera, certamente meno spettacolare ma altrettanto efficace, che si candida a lottare ancora per un bel po’ e che sogna lo sgambetto perfetto in primavera”.

Verso lo scontro diretto

“Gennaio da questo punto di vista sarà un mese interessante. La Juve ha un calendario non impossibile, ma comunque occhio alle trappole, l’Inter vuole portarsi a casa la Supercoppa ma deve stare attenta a un paio di trasferte insidiose a Monza e Firenze. La partita con l’Atalanta verrà recuperata a fine febbraio. Quindi la fuga a breve non sembra essere una possibilità e tra 33 giorni, il 4 febbraio alle 20.45, andrà in scena con ogni probabilità una supersfida con le rivali appaiate o comunque vicinissime, una sorta di finale playoff anticipata”.

