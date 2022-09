Sono queste le parole del giornalista Pardo che parla ai microfoni di Tutti Convocati del derby tra Milan e Inter.

Il giornalista Pardo parla a Tutti Convocati del derby tra Milan e Inter, ma soprattutto di Simone Inzaghi: “Inzaghi deve ritrovare la felicità a livello di comunicazione. Non sappiamo quello che succede nello spogliatoio ma possiamo avere diverse indicazioni dal linguaggio del corpo. Inzaghi deve essere felice di allenare l’Inter. Una squadra che l’anno scorso ha disputato una buona stagione. Non può essere un cane bastonato per non aver vinto lo Scudetto, avendo vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Il Milan è ancora euforico! E l’allegria in campo si vede.“

Panucci a Pressing parla così dei nerazzurri: “Il trio difensivo è in difficoltà fisica, si nota da come i giocatori scappano sempre all’indietro. L’Inter in questo momento si allunga è troppo, non riesce a essere squadra.“

