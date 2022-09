L’ex giocatore Beppe Bergomi parla parla a Sky Calcio Show, parla della sua ex squadra, l’Inter ecco le parole a SKY.

Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter, parla a Sky Calcio Show dei nerazzurri, ecco le parole: “Io sottolineo una cosa, all’Inter manca la tenuta mentale. Tra fine primo tempo e inizio secondo i nerazzurri sono usciti dalla partita. Poi ci è rientrata con i cambi, come occasioni meritava anche il pareggio, ma è tutto il resto che è preoccupante: puoi subire il pareggio ma devi stare in partita. Il Milan fa così, l’Inter invece ha sempre questo problema.“

Sempre a Sky Sport, Condò commenta così: “Dopo l’1-0 dell’Inter il Milan monta in cattedra e gioca benissimo: il secondo gol rossonero mi ha fatto guardare la classifica dei gol subiti e solo Cremonese e Monza hanno subito più gol dell’Inter. Poi dopo il 3-1 l’Inter si avvicina molto al pareggio.“

