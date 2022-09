Pierluigi Pardo, noto giornalista di DAZN, ha analizzato le rose di Milan e Inter: Pioli ha molta più scelta rispetto a Simone Inzaghi

Intervenuto a Radio 24 durante Tutti Convocati, Pierluigi Pardo ha dichiarato:

«Se Pioli riesce a gestire bene le rotazioni, può diventare un punto di forza del Milan in campionato e in coppa. Il Milan gioca a Reggio Emilia cambiandone 5, l’Inter in casa con la Cremonese e ne cambia due. Quantitativamente, in questo momento, la rosa del Milan è molto superiore a quella dell’Inter. E forse questo può aver inciso sulla brillantezza nel derby».

