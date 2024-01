Il commentatore Pierluigi Pardo si è espresso sulla corsa scudetto tra Inter e Juventus: le dichiarazioni del giornalista

Il commento di Pardo a Dazn sul testa a testa tra Inter e Juventus:

«Lo spostamento della partita dell’Inter, con un precedente storico non positivo, ma era situazione diversa. È vero che la Juventus ha dato segnali di crescita, sia Vlahovic che dal punto di vista del gioco. Ora può stare meno sul filo del rasoio: ultimamente da la sensazione di poter vincere in maniera larga. Il calendario le potrebbe dare una mano in questo mese. Se arriva allo scontro diretto avanti in classifica può essere una variabile. Se l’Inter prende, come è possibile, un vantaggio cospicuo va fino in fondo. Se si va sul testa a testa la Juventus è pericolosa e competitiva: sono gli outsider del campionato. Scudetto? Non un dovere per l’Inter, però sono stati onesti e trasparenti facendo capire che lo scudetto è l’obiettivo di quest’anno. Mi pare chiaro anche da alcune scelte come il turnover nell’ultimo turno di Champions League. E secondo me è la scelta giusta. Il vero paradosso per Inzaghi, che è bravissimo, è che si gioca la sua credibilità su questo campionato»

