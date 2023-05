Paredes Juve, l’addio è scontato: l’argentino non verrà riscattato dal club bianconero e farà ritorno al PSG in estate

Paredes, come Di Maria, non resterà alla Juve il prossimo anno. Il centrocampista argentino non verrà riscattato dai bianconeri e farà ritorno al PSG, dove però sarà probabilmente solo di passaggio.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano via Twitter, infatti, i parigini rimetteranno il centrocampista sul mercato.

