Paredes Juve, il futuro e quella telefonata: c’è una nuova soluzione per il centrocampista argentino. Ecco quale

Secondo quanto riferisce ESPN, la Juventus non riscatterà il cartellino di Leandro Paredes, che farà quindi ritorno al PSG. Ma solamente di passaggio.

Anche a Parigi, infatti, l’argentino non è più ben voluto: per il futuro possibile ritorno al Boca Juniors. Riquelme lo avrebbe già chiamato per convincerlo a trasferirsi in Argentina.

