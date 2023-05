Carlo Ancelotti snobba l’acquisto possibile di un calciatore della Juventus: il no del tecnico all’arrivo del giocatore al Real

Secondo quanto riferito da As, il Real Madrid non sarebbe sulle tracce di Dusan Vlahovic come si vociferava nelle scorse settimane.

L’attaccante della Juventus non è tra i nomi fatti da Ancelotti per rinforzare il reparto offensivo del club spagnolo: il profilo preferito è quello dell’inglese Harry Kane del Tottenham.

