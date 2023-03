Paredes lascia la Juve ma resta in Serie A? Il clamoroso scenario per il centrocampista argentino in prestito dal Psg

Il futuro di Paredes alla Juve è sempre più nebuloso e con ogni probabilità i bianconeri non eserciteranno il diritto di riscatto del giocatore preso in prestito l’estate scorsa dal Psg. L’argentino, tuttavia, il prossimo anno potrebbe giocare ancora in Serie A.

Come scrive RMC Sport, infatti, il Psg vuole Osimhen a tutti i costi e per convincere il Napoli sarebbe disposto a offrire Paderes e Icardi come contropartite.

