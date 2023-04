Zuliani: «Stipendi Juve? Si dice che altre società non abbiano risolto il problema». La frecciata del giornalista e tifoso

Zuliani, giornalista e noto tifoso della Juve, attraverso un video pubblicato sul suo canale You Tube è tornato sul caso stipendi del club bianconero in riferimento al periodo del lockdown nel 2020.

LE DICHIARAZIONI – «Le altre società nel periodo Covid non è che non avessero problemi di stipendi, ma non ci sono intercettazioni e procure che si sono mosse… Si dice che non tutti abbiano risolto quel problema dal punto di vista economico».

