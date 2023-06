Paredes può restare in Italia: il centrocampista non resterà al Psg ed è nel mirino di una “rivale” della Juve

Le strade di Paredes e della Juve si divideranno perché i bianconeri non lo riscatteranno dal Psg. Il centrocampista, quindi, tornerà a Parigi ma con ogni probabilità non resterà a giocare in Francia il prossimo anno.

In base a quanto riferisce As dalla Spagna, infatti, su Paredes avrebbe messo gli occhi l’Inter di Inzaghi. Al momento, però, è l‘Atletico Madrid ad essere in vantaggio.

The post Paredes può restare in Italia: è nel mirino di una “rivale” della Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG