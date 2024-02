Paredes ha dichiarato di voler tornare al Boca Juniors e di voler portare con sè anche l’ex numero 10 della Juventus Paulo Dybala

Leandro Paredes, centrocampista argentino della Roma e con un passato recente in bianconero, ha rilasciato dichiarazioni a ESPN, parlando anche di Paulo Dybala. Paredes ha affermato di avere intenzione di tornare al Boca Juniors e di voler portare con sé il fantasista della Roma, ed ex numero 10 della Juve.

PAROLE – «Riquelme (presidente del Boca ndr) mi ha scritto un messaggio e sa che ho ancora del tempo da passare qui in Europa, ma ha aggiunto che il suo mandato dura 4 anni e che conta di avermi al Boca. Gli ho risposto di sì, conosce la voglia che ho di tornare lì. Vorrei tornare quando ancora sto bene e posso dare il meglio al Boca, quindi sì, tornerò prima di 4 anni e proverò a portare anche Dybala. Ci proverò, poi non so cosa vorrà fare lui ma farò un tentativo».

