Paredes titolare in Juve Lecce: Allegri può scegliere l’argentino dall’inizio e dargli una nuova chance. Il motivo

Paredes potrebbe giocare titolare domani alle 18 in Juve Lecce. Le indiscrezioni di formazione della vigilia danno l’argentino come possibile regista di centrocampo della squadra affiancato da Fagioli da una parte e Miretti dall’altra.

Allegri, infatti, sembra intenzionato a dare un turno di riposo a Locatelli e Rabiot per farli rifiatare in vista dello scontro diretto per la corsa Champions con l’Atalanta di domenica.

