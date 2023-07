Parisi Fiorentina, pressing costante dei viola per l’esterno che gioca nell’Empoli: ecco che cosa filtra per lui

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è entrata nel vivo la trattativa fra Fiorentina ed Empoli per il passaggio in viola di Fabiano Parisi, pronto al salto in un club di maggior blasone.

La cifra per chiudere il trasferimento dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni più bonus, ma le due società ne stanno ancora discutendo e potrebbe quindi essere soggetta a variazioni.

