Aumenta l’ottimismo per la trattativa che potrebbe portare l’estremo difensore camerunese in Inghilterra dl suo vecchio allenatore.

Il Manchester United non ha ancora rinnovato il contratto ormai scaduto di David De Gea e sembra proprio che a questo punto lo spagnolo debba cambiare squadra. I Red Devils stanno trattando infatti con l’Inter l’acquisto di Andre Onana: i nerazzurri chiedono 60 milioni bonus inclusi mentre gli inglesi pian piano stanno aumentando le proprie proposte.

Andre Onana

Al momento l’ultima offerta è 50 milioni più bonus, ma come riporta Sky Sport, non basta ancora; la sensazione è che con 5 milioni fissi in più l’affare si potrebbe anche chiudere. Col ricavato Marotta e Ausilio intendono finanziare ben 4 acquisti: 3 portieri e un attaccante.

L’articolo Onana si avvicina al Manchester United ma l’Inter non è ancora contenta dell’offerta proviene da Notizie Inter.

