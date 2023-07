Calciomercato Roma, in chiusura un doppio colpo in entrata per il club giallorosso: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma è ad un passo dal doppio affare in prestito per l’arrivo di Llorente e Nissen-Kristensen.

Entrambi hanno una clausola per liberarsi dal Leeds in prestito secco dopo la retrocessione, ma non è stato trovato alcun accordo per il riscatto.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG