La Sampdoria ha salutato via social l’eterno capitano Fabio Quagliarella, dopo che nessuna offerta di rinnovo è stata messa sul piatto.

IL MESSAGGIO – «Dicendo “grazie” tu crei amore. Un amore – il nostro – che non finirà mai. Grazie Fabio, per averci fatto gioire, gridare, saltare e sognare. Grazie di cuore, Capitano. Per sempre uno di noi».

