Parisi Juve, Fiorentina in pressing per il terzino: ha quasi convinto l’Empoli presentando una nuova offerta

Parisi è uno degli obiettivi di mercato della Juve per rinforzare la fascia, ma al momento la Fiorentina è avanti. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, la Viola avrebbe presentato all’Empoli una nuova offerta da 10 milioni più 2 di bonus per acquistare il terzino.

Al momento la distanza dalla richiesta dell’Empoli è di soli 3 milioni, per cui la Fiorentina spera che continuando a “pressare” possa riuscire a prendere Parisi.

