Fabiano Parisi, terzino sinitro dell’Empoli si è raccontato in un’intervista a TMW, parlando tra le varie della sconfitta contro il Milan:

«Undici punti in dieci gare, decimo posto, il momento è positivo. Abbiamo qualche rimpianto: col Milan abbiamo perso all’ultimo minuto su alcune disattenzioni difensive, col Torino abbiamo avuto sfortuna ma siamo contenti. L’obiettivo è la salvezza: piedi per terra, puntiamo a quella, abbiamo in testa quell’obiettivo e poi, solo allora, punteremo a qualcosa di più»

LEAO O KVARA – «Non mi preoccupano: sono migliorato in fase difensiva, visto il cambiamento da mezzala a terzino. Provo a migliorare in settimana e non mi preoccupano questi grandi campioni»

TERZINI SINITRI – «Terzini sinistri in circolazione non ce ne sono tanti di qualità. Sappiamo che le grandi cercano giocatori affermati: ci proveremo quest’estate…»

FASCIA SINISTRA MILAN – «Mi piace: facevo la mezzala, non ho difficoltà nell’entrare nel campo. Leao porta Theo dentro attaccando l’esterno ma non mi risulta difficile: penso di avere buona qualità. L’abbiamo fatto col Lecce…»

