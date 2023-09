Le parole di Adrian Bernabé, centrocampista del Parma: «Sono rimasto perchè quest’anno vogliamo salire in Serie A»

Adrian Bernabé è intervenuto durante un incontro organizzato dal Parma Club Cuore Crociato ‘Sala Baganza’. Di seguito le sue parole.

«Sono rimasto perché questo può essere l’anno in cui andiamo in Serie A. Volevamo vincere il derby, la città ci teneva tanto. Concentriamo le energie per le partite che mancano, la Serie B è un campionato lungo».

