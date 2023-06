Parma e Cagliari chiudono sullo 0-0 nel ritorno dei playoff: Buffon e compagni escono in semifinale, sfuma il ritorno in A

Grande delusione per Buffon e il suo Parma, per i quali è sfumato definitivamente il sogno del ritorno in Serie A.

Per l’ex Juve, che non ha giocato, e i suoi compagni, non è arrivata la rimonta tanto sperata sul Cagliari, che dopo lo 0-0 del Tardini passa grazie al 3-2 ottenuto all’andata in casa.

