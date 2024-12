I nerazzurri domani torneranno in campo in Serie A e poi martedì c’è la trasferta decisamente insidiosa in Germania. Nella caldissima competizione calcistica italiana, anche le decisioni sull’assetto della squadra possono fare la differenza tra una vittoria gloriosa e una sconfitta amara. L’Inter si prepara a un’importante sfida in Serie A contro il Parma, un incontro che servirà non solo a cimentarsi in campionato ma anche come preludio a un cruciale appuntamento in Champions League. La gestione degli impegni e la scelta dei giocatori da schierare riflettono una strategia mirata, non solo a vincere la prossima partita ma a preservare le energie per le battaglie future. Gli impegni ravvicinati e la Champions League Inzaghi ha davanti a sé non solo la sfida immediata coi ducali ma un calendario fitto di appuntamenti importanti. Con una (relativa) tranquillità in Champions League, dove la sua squadra si trova in una posizione che permette […]

