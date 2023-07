Silvano Martina, procuratore di Gianluigi Buffon, ha parlato così del possibile futuro del portiere del Parma

Ai microfoni di Parmalive.com, Silvano Martina ha risposto così alle domande sul futuro di Gigi Buffon al Parma.

LE PAROLE – «Gigi in questo momento è in vacanza, non abbiamo ancora parlato del suo futuro. Quando rientrerà avremo modo di aggiornarci, ma al momento non ci sono novità».

