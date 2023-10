Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato degli obiettivi della squadra crociata in Serie B. I dettagli

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato a Radio TV Serie A degli obiettivi in Serie B.

OBIETTIVI – «La storia del club parla da sola e questo campionato ci sta stretto. Sappiamo che la Serie B è bella, è un campionato avvincente ed imprevedibile. Tante squadre giocano per vincere e per guadagnarsi la Serie A. C’è un grandissimo entusiasmo che accompagna la crescita dei giovani e della squadra, entusiasmo che ha caratterizzato anche il finale della scorsa stagione ed è come se non fosse mai finito. Stiamo seguendo quella scia. La squadra ha bisogno di questo entusiasmo ma anche di serenità e di una forma di leggerezza».

ISPIRAZIONI – «Sto guardando tante partite, anche di Serie A, quando c’è la possibilità. L’inizio straordinario di Frosinone e Lecce salta all’occhio: sono due squadre che hanno dato un’impronta diversa al campionato. Il Milan è bello da vedere, Pioli mi piace seguirlo, è sempre alla ricerca di continue soluzioni per affrontare nuove sfide».

