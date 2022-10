Le parole di Fabio Pecchia, premiato come miglior allenatore della scorsa Serie B: «Il Parma è sulla buona strada»

Fabio Pecchia ha vinto il premio come Miglior Allenatore Serie B dell’anno passato. Al termine della premiazione Scopigno e Pulici, che si è tenuta quest’oggi nella Sala d’Onore del Coni a Roma, il tecnico ha parlato ai canali ufficiali del Parma, sua attuale squadra. Di seguito le sue parole.

SERIE B – «É una Serie B ancora più competitiva, quella che è la caratteristica di un campionato imprevedibile, campionato in cui può succedere di tutto. Non si possono fare dei pronostici, all’inizio della stagione si può pensare qualcosa ma poi il campo smentisce tutto. E tante squadre di livello, sarà avvincente fino alla fine come lo è stato l’anno scorso, perché anche l’anno scorso alla fine non c’era un verdetto definitivo. E quest’anno ci sono tante squadre che possono giocarsi il primo posto».

PARMA – «Il Parma è sulla buona strada, una squadra con tanti giovani e una politica marcata del club, chiara ed evidente. Noi dobbiamo cercare di portare avanti, almeno per quello che è il mio compito, la crescita dei giocatori da un punto di vista tecnico e sportivo. E la presenza in squadra, come Inglese o come Buffon, di calciatori più esperti, è importante per far crescere e migliorare ogni singolo giocatore».

