Il direttore sportivo del Parma, Mauro Pederzoli, ha parlato in vista della prossima sfida con il Cagliari. Le dichiarazioni

Il direttore sportivo del Parma, Mauro Pederzoli, ha parlato a L’Unione Sarda.

PAROLE – «Stiamo facendo un percorso iniziato lo scorso anno, è normale che ci possano essere alti e bassi, mettiamo nel conto anche una sconfitta come quella col Modena. Ma stiamo lavorando per creare un’identità, un senso d’unione anche con i nostri tifosi, che meritano tantissimo. Parma come esempio da non seguire per non aver saputo riprendersi subito la A dopo la retrocessione? Attenzione, le statistiche ricordano che negli ultimi anni solo una squadra, il Verona, ha saputo risalire subito. In Italia la retrocessione è vissuta come un dramma, difficile scrollarsela di dosso».

L'articolo Parma, Pederzoli: «Stiamo lavorando per creare un'identità» proviene da Calcio News 24.

