Nicolas Spolli, ex difensore di Catania e Genoa e oggi scout e operatore di mercato, ha parlato a TMW.

PAROLE – «Franco sta cercando di riportare il Parma in Serie A. La squadra è forte e ben allenata. Per il rinnovo vedremo. Oggi l’obiettivo del ragazzo è portare il Parma in A. Ansaldi? Rientrerà dall’infortunio. A gennaio sarà un valore aggiunto per la squadra di Pecchia. Il Parma è forte, lotterà fino alla fine con altre squadre».

