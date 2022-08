Marco Parolo a parlato a TMW del mercato dell’Inter e soprattutto dell’ex compagno e amico Francesco Acerbi.

Ecco le parole di Marco Parolo che discute dell’Inter e dell’amico Francesco Acerbi che potrebbe vestire nerazzurro, si esprime così a TMW: “La Lazio la vedo un po’ indietro, davanti vedo il Milan anche se deve sistemare il centrocampo, poi Inter, Napoli e Juventus. Il Napoli ha fatto un mercato ottimo è una squadra che promette bene.“

Su Acerbi: “Acerbi sarebbe un buon rinforzo per l’Inter, perfetto per completare un reparto già forte.“

Francesco Acerbi

Paolo Bonolis a Notizie.com parla del sorteggio dell’Inter: “Inter mai fortunata ai gironi. Possiamo giocarcela, d’altronde si chiama Champions League. Se sfornerà buone prestazioni potrà strappare un biglietto per gli ottavi. Effettivamente poteva capitare una squadra di un livello inferiore soprattutto dalla prima fascia: in quel gruppone c’erano anche Eintracht, Ajax e Porto. Il Bayern secondo me può portare a casa il trofeo. E poi c’è il Barca, che ha giovani molto forti Ansu Fati, Gavi e Pedri.“

