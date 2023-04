Parolo: «Al Milan manca quel giocatore che si inserisce e trova il gol o l’assist». Le parole dell’ex calciatore ed opinionista

Marco Parolo ha commentato ai microfoni di Danz il pareggio tra Milan ed Empoli. Ecco le parole dell’ex calciatore ed opinionista:

«Meglio Giroud dal primo minuto in questo tipo di partite. Origi ha dimostrato di non essere a livello. Il Milan si sposa meglio con le squadre che si aprono, mentre non ha le capacità di affrontare quelle che si chiudono. Inoltre, manca quel giocatore che si inserisce e trova il gol o l’assist al di fuori di Leao e Giroud».

