Marco Parolo, parla a DAZN del Milan ma soprattutto di un giocatore offensivo della squadra rossonera, ecco le parole.

Sono queste le parole di Marco Parolo che a DAZN, parla del Milan ma anche di un giocatore del reparto d’attacco, Ante Rebic: “Pioli ha sempre detto che Rebic è importante. Gioca in modo diverso da Giroud, quindi dà qualcosa di diverso al Milan. Per lui è fondamentale stare bene dal punto di vista fisico. Non dimentichiamoci che ha giocato la finale di un Mondiale.“

Ante Rebic

Valon Behrami, ex centrocampista parla così a DAZN: “Ancora una volta il Milan ha dimostrato grande carattere. Ha un carattere e un’identità vera. Leao è un giocatore che va a strappi, quando lo fa è un giocatore di un’altra categoria“.

A MilanTV, Tonali commenta così la vittoria: “È stato un finale un po’ strano. Abbiamo fatto una grandissima partita senza trovare il gol. Poi una volta trovato il gol lo abbiamo subito negli ultimi due minuti, ma non ci ha fatto male. Ci ha fatto pensare che dovevamo vincere“.

