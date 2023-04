Dopo la sconfitta rimediata contro la Fiorentina, Marco Parolo ha detto la sua sull’Inter e sul suo allenatore Simone Inzaghi

Intervenuto dagli studi di Dazn, Marco Parolo ha voluto dire la sua sulla sconfitta rimediata dall’Inter contro la Fiorentina e sul rapporto tra Simone Inzaghi ed il gruppo squadra.

LE PAROLE DI PAROLO-: «Indipendentemente da come andrà il resto della stagione, a meno di finale di Champions ma forse neanche con quella, vedo un legame che si sta dissolvendo tra squadra, allenatore e società all’Inter. La Champions è un qualcosa a parte, la squadra cambia totalmente in campionato. Conte? Al 40% per me farà un anno sabbatico ma al 30% lo vedo all’Inter, c’è un legame importante con Marotta. All’Inter Conte ha cambiato tanti giocatori, a Inzaghi è mancata la gestione del gruppo. Se l’Inter va male, i giocatori iniziano a sfaldarsi».

