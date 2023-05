Marco Parolo ha dato le sue personali statistiche in vista dell’euroderby di mercoledì tra Milan e Inter: le parole dell’ex centrocampista

Dagli studi di DAZN, l’ex centrocampista Marco Parolo esprime il proprio parere sull’euroderby di Champions tra Inter e Milan, sempre più prossimo e caldo. Ecco l’analisi:

MILAN INTER-«Il Milan può avere difficoltà se fa una partita a pensare. L’Inter a mettersi lì anche a leggere i momenti è la migliore, ha anche gente che ribalta l’azione. I rossoneri non hanno la stessa fisicità per reggere gli assalti di un’Inter che ha tante armi per far male»

L’articolo Parolo: «Il Milan andrà in difficoltà con l’Inter in un caso» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG