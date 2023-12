Le parole dell’ex centrocampista della Lazio Marco Parolo su quella che è la situazione attuale dell’Inter in ottica scudetto

L’ex centrocampista della Lazio Marco Parolo ha voluto parlare a Dazn della situazione dell’Inter.

«Inter favorita per lo scudetto? Sì, non solo per la rosa. Gioca bene, il merito è di Inzaghi e del suo staff. Nel tempo la squadra ha consolidato certe idee e la dirigenza è stata brava a scovare alcuni uomini, Thuram in primis: un attaccante perfetto che si sposa alla grande con il gioco proposto dall’allenatore. D’altronde, Marotta è una garanzia».

L’articolo Parolo: «Inter? Favorita a mani basse per lo scudetto» proviene da Inter News 24.

