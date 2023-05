L’ex centrocampista Marco Parolo elogia l’allenatore nerazzurro focalizzandosi sulla sua bravura nel gestire le energie dei suoi giocatori.

Marco Parolo a DAZN ha tessuto le lodi di Simone Inzaghi. “L’Inter ha trovato il suo equilibrio sono tutti partecipi, non c’è differenza tra campionato e Champions, tutti hanno spazio e un ruolo e sanno cosa devono e possono fare. Quando Inzaghi ha uno spogliatoio nel quale sono definite le gerarchie va via facile, è capace di dare entusiasmo, il credo, l’essere passionale nelle partite”.

“C’è stata un’esigenza di tornare ad una gerarchia per i tanti impegni. In questo momento tutti sanno cosa dare e una volta che il mister trova questo equilibrio riesce a far dare tanto alla squadra. Anche giocatori come Lautaro hanno tratto giovamento dal turn over, ma Inzaghi si è fidato anche di Gagliardini, anche di Bellanova. Negli ultimi mesi lo ha fatto più spesso perché aveva più uomini a disposizione. In Serie A nessuno ha la possibilità di ruotare quei centrocampisti, ci deve essere stato un patto“.

