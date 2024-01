Parolo sicuro: «Oggi è andata bene all’Inter. Il pareggio della Juve toglie pressione». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista

Parolo, a DAZN, ha commentato così il pareggio casalingo della Juve.

PAROLO – «È andata bene all’Inter. Per com’è andata la partita, vincere in 10 contro 11 avrebbe dato una risposta mentale alla squadra di Inzaghi. Questo pareggio toglie pressione all’Inter in vista della Fiorentina».

The post Parolo sicuro: «Oggi è andata bene all’Inter. Il pareggio della Juve toglie pressione» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG