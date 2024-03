Mario Pasalic, centrocampista dell’Atalanta ed ex Milan, ha avvisato i rossoneri per quanto riguarda la corsa all’Europa League

Intervenuto a DAZN nel post-partita di Juve-Atalanta, Mario Pasalic, ex Milan, ha avvisato i rossoneri in vista dell’Europa League, obiettivo dichiarato sia dei rossoneri che della squadra di Gasperini:

ATALANTA PUO’ ARRIVARE IN FONDO ALL’EUROPA LEAGUE? – «Pensiamo allo Sporting, poi se passiamo vediamo come va. Loro sono una squadra tosta, non sarà facile ma siamo pronti».

LE DICHIARAZIONI DI PASALIC A DAZN DOPO JUVE-ATALANTA

