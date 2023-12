Le dichiarazioni a fine partita del trequartista dell’Atalanta Mario Pasalic dopo la vittoria contro la Salernitana

A Sky Sport il trequartista dell’Atalanta Mario Pasalic ha rilasciato qualche dichiarazione dopo la vittoria contro la Salernitana.

PARTITA – «Bello aver segnato nel giorno della duecentesima con l’Atalanta. Sono felice per la vittoria e anche per la rete. È stata dura perché la Salernitana ha dato tutto, avevano preparato bene la partita e fortunatamente abbiamo trovato il gol subito all’inizio del secondo tempo. La vittoria contro il Milan ci ha dato fiducia, abbiamo capito che ce la possiamo giocare e siamo lì in classifica».

SCONTRO DIRETTO COL BOLOGNA – «Sarà una bella partita, stanno facendo molto bene quest’anno soprattutto in casa, ma andiamo lì per vincere».

ILICIC – «È stato bello rivedere Ilicic in forma, le sue magie ci mancheranno sempre. È stato uno dei più grandi della storia dell’Atalanta».

