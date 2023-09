Le dichiarazioni dell’agente del trequartista dell’Atalanta Mario Pasalic tra futuro e voglia di essere parte del progetto nerazzurro

Tramite Sportitalia, l’agente di Mario Pasalic (Marko Naletilic), ha voluto parlare del futuro del trequartista alla corte dell’Atalanta.

LE PAROLE – «Lui avrà il suo spazio con l’Atalanta. La scorsa stagione stagione non ha lasciato il suo timbro come al solito, ma per il resto ha sempre fatto bene. Per Gasperini è sempre stato un riferimento, soprattutto con le coppe europee in vista. Ha 28 anni, è forte mentalmente e sa come comportarsi in queste situazioni. Futuro? Vede solo l’Atalanta».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG