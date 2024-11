Il Milan fa un deciso passo indietro e, al momento, si ritira dall’affare. Ecco la decisione a sorpresa del Club sul futuro.

Nel dinamico mondo del calcio, i club europei si attrezzano per affrontare il mercato di trasferimento invernale, con l’obiettivo di rinforzare le proprie rose in vista della seconda parte della stagione.

Il Milan, uno dei club più blasonati d’Italia, non fa eccezione, ma sembra aver già definito alcune linee guida riguardanti le proprie strategie di mercato. Nonostante le voci di corridoio e le indiscrezioni che circolano intorno ai potenziali acquisti, il club rossonero sembra avere ben chiaro quali siano le sue priorità e, soprattutto, chi non rientra nei suoi piani almeno per il momento.

Esigenze del Milan, strategie di mercato e l’affare “saltato”

Il Milan, guidato dall’allenatore Paulo Fonseca, sta valutando la necessità di rafforzare alcune zone del campo. In prima linea, c’è il bisogno impellente di accaparrarsi un nuovo difensore centrale per arricchire un reparto attualmente composto da soli quattro elementi. Fondamentale è anche la ricerca di un centrocampista dalle caratteristiche simili a quelle di Fofana, allo scopo di garantire una valida alternativa al francese e offrirgli il meritato riposo, una mossa che al momento risulta complicata per ammissione dello stesso Fonseca. Sullo sfondo emergono poi dettagli su un possibile colpo rossonero saltato, almeno per il momento, per via di una scelta sorprendente del Club.

L’affare saltato e il passo indietro del Milan

Tra le voci di mercato più insistenti, il nome di Jonathan David del Lille è emerso più volte in relazione al Milan. Tuttavia, il club rossonero sembra aver preso nettamente le distanze dall’attaccante canadese – scrive Milanlive.it – in scadenza di contratto nel 2025 e conteso tra Inter e Juventus. Nonostante le passate indiscrezioni al momento un suo trasferimento al Milan appare poco probabile, sebbene nel calcio le porte non siano mai completamente chiuse a futuri cambiamenti di rotta. Tale scelta sul fronte offensivo è caratterizzata dalla presenza di Alvaro Morata come punto fermo nonostante una certa sterilità sotto porta. Tammy Abraham e un Luka Jovic attualmente fuori dal progetto tecnico e in fase di recupero post-operazione, completano l’attacco. In vista di una probabile cessione di Jovic, il giovane Francesco Camarda è pronto a prendere stabilmente il suo posto, relegando così in secondo piano l’ipotesi di nuovi acquisti in questa zona del campo.

Il ritorno di Bennacer

Una nota positiva riguarda il ritorno in campo di Ismael Bennacer. L’algerino, come anticipato da Zlatan Ibrahimovic, è previsto torni ad allenarsi a Milanello già dalla prossima settimana, con l’obiettivo di riacquisire la migliore condizione fisica e essere pronto per la fine dell’anno. La sua presenza potrebbe evitare al Milan di dover intervenire sul mercato per quel che riguarda il centrocampo, anche se restano dubbi sulla sua condizione fisica.

