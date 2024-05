Il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore si interroga sulla struttura dirigenziale del club rossonero e su chi prenda effettivamente le decisioni importanti.

Giuseppe Pastore a Cronache di Spogliatoio affronta la questione nuovo allenatore del Milan dopo il dietrofront su Lopetegui. “Il #PioliOut è già passato visto che Pioli sarà out fra qualche settimana, perché adesso il nuovo gioco di società dei social e non solo è il #NOpetegui, ovvero no a Julen Lopetegui”.

Due Milan

“Facciamo un gioco anche noi, un gioco da tavolo, perché quanti Milan ci sono in questo momento? Abbiamo l’AD Giorgio Furlani, ed il suo consigliere tecnico Moncada che sono presenti anche dal Milan di qualche anno fa, con ruoli meno operativi. Poi c’è il Milan di Cardinale, ovvero Ibrahimovic, che per voce di Cardinale è il suo braccio destro che interverrà sulle questioni tecniche”.

Gerry Cardinale

Il parere

“Chi sceglie l’allenatore? Mi pare che Lopetegui sia la scelta di Moncada e Furlani. Lopetegui, non c’è soltanto il Milan che da le notizie o le filtrare, ma anche l’entourage dell’allenatore, che è fermo da un anno, si vede accostato al Milan, fa di tutto per foraggiare la voce che il Milan non smentisce. Poi c’è un Milan che sta riflettendo, e questo mi pare essere il Milan di Cardinale, che mi han detto essere stato colpito dalla protesta circostanziata del tifo organizzato, e naturalmente Ibrahimovic che se lo conosciamo un po’ non penso sia lui ad avallare Lopetegui. Ibrahimovic vorrebbe, ad esempio, un Thiago Motta, se non proprio Conte, o comunque un altro profilo che non è quello straniero, un po’ scommessa, che corrisponde non solo a Lopetegui ma anche a Fonseca, poi sono circolati altri nomi già sbiaditi”.

Il dilemma

“Rimane dunque questo dubbio: chi è il Milan che decide? Soprattutto, è peggio che il Milan scelga un allenatore già contestato andando in fondo con le proprie idee o che cambi idea perché la piazza gli fa cambiare idea Ed allora se la seconda scelta è Fonseca, e non sta bene neanche Fonseca, si riprone di nuovo questo giochino? Non ho una risposta a questa domanda, ma è chiaro che il Milan abbia un problema che prescinda dal mercato”.

